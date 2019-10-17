Более 300 ясельных мест открыли в детсадах Хабаровского края по нацпроекту в 2019 году

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Детские сады в Хабаровском крае в 2019 году открыли более 300 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона. Эта работа ведется по нацпроекту "Демография".

"Почти за два года открыто 633 дополнительных места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В том числе в этом году - 314 мест. Наибольшее количество - в Хабаровске, Хабаровском и им. Лазо районах. Такие показатели достигнуты за счет строительства, реконструкции, капитального либо текущего ремонта, а также перепрофилирования групп", - говорится в сообщении на сайте.

Ясли открыты в детсадах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Верхнебуреинского, Ванинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Хабаровского, Охотского районов, а также в районе им. Лазо.

До конца года запланировано открытие 195 ясельных мест в четырех строящихся детских садах Хабаровска и поселка Дормидонтовка Вяземского района. До 2021 года планируется открыть еще около тысячи мест.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.