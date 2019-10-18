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Более 10 тыс. поликлиник построят или отремонтируют в России до 2024 года

Согласно данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена здравоохранения требуют замены, реконструкции или капитального ремонта

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. зданий поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, центральных и районных больниц планируется заново построить или капитально отремонтировать в ходе модернизации первичного звена здравоохранения России до 2024 года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в аппарате правительства РФ.

"По предварительным оценкам, в рамках региональных программ модернизации планируется заново построить или капитально отремонтировать свыше 10 тыс. зданий поликлиник, амбулаторий, ФАПов", - говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается оснастить оборудованием свыше 30 тыс. структурных подразделений медицинских организаций, укомплектовать автотранспортом свыше 2 тыс. учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий.

Согласно данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена, центральных районных и районных больниц требуют замены, реконструкции или капитального ремонта, почти половина медицинского оборудования таких организаций изношена, а большинство поликлиник, центральных районных и районных больниц не имеют автомобилей, чтобы выезжать в сельские и отдаленные территории.

В правительстве отметили, что регионы должны сформировать и согласовать предложения для разработки программ модернизации первичного звена здравоохранения до 10 января 2020 года. Программы должны начать реализовываться с 1 июля 2020 года.

Минздрав России разработал ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Они касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".

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