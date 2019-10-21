Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

В Башкирии для ликвидации свалок планируют закупить мобильные комплексы сжигания мусора

Сейчас на территории республики существуют более 2,9 тыс. несанкционированных свалок

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Мобильные комплексы сжигания мусора при температуре 12 тыс. градусов планируют закупить в Башкирии по нацпроекту "Экология". В регионе зарегистрировано более 2,9 тыс. несанкционированных свалок, на их рекультивацию необходимо порядка 25 млрд рублей, сообщил в понедельник и.о. министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров на оперативном совещании в правительстве.

Спецпроект на тему
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Также на сегодняшний день предлагаются и альтернативные варианты ликвидации свалок - мобильные установки для обезвреживания отходов, имеющие положительное заключение госэкспертизы. Установка сжигает несортированные промышленные, медицинские, твердые бытовые и другие отходы путем высокотемпературного термического горения. Отходы сжигаются при температуре 12 тыс. градусов, для этого не требуется предварительная сортировка твердых коммунальных отходов и дополнительное топливо", - сообщил он.

Стоимость установок начинается от 1,5 млн рублей, такой комплекс способен перерабатывать до 150 кг отходов в сутки. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил изучить этот опыт и по итогам экологических экспертиз организовать пилотный проект по термической ликвидации мусора в одном из муниципалитетов.

"По состоянию на 1 января на территории республики зарегистрировано 2918 несанкционированных свалок. Общий объем накопленных отходов - более 29 млн кубометров. В среднем ликвидация одного кубометра отходов составляет около 850 рублей. Следовательно, республике необходимо порядка 25 млрд рублей на рекультивацию земель", - добавил Искандаров.

Минэкологии Башкирии рекомендовал муниципалитетам укрупнять существующие свалки, то есть вывозить отходы со свалок площадью менее 1 га на объекты до 3 га. Таким образом, за три квартала этого года ликвидировано 11,55% от общего количества несанкционированных свалок.

Нацпроект "Экология" состоит из нескольких федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в России планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБашкортостанНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Голосование по выбору улиц и парков для благоустройства пройдет в Волгограде 30-31 октября
Работа проводится по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС