В Башкирии для ликвидации свалок планируют закупить мобильные комплексы сжигания мусора

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Мобильные комплексы сжигания мусора при температуре 12 тыс. градусов планируют закупить в Башкирии по нацпроекту "Экология". В регионе зарегистрировано более 2,9 тыс. несанкционированных свалок, на их рекультивацию необходимо порядка 25 млрд рублей, сообщил в понедельник и.о. министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров на оперативном совещании в правительстве.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Также на сегодняшний день предлагаются и альтернативные варианты ликвидации свалок - мобильные установки для обезвреживания отходов, имеющие положительное заключение госэкспертизы. Установка сжигает несортированные промышленные, медицинские, твердые бытовые и другие отходы путем высокотемпературного термического горения. Отходы сжигаются при температуре 12 тыс. градусов, для этого не требуется предварительная сортировка твердых коммунальных отходов и дополнительное топливо", - сообщил он.

Стоимость установок начинается от 1,5 млн рублей, такой комплекс способен перерабатывать до 150 кг отходов в сутки. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил изучить этот опыт и по итогам экологических экспертиз организовать пилотный проект по термической ликвидации мусора в одном из муниципалитетов.

"По состоянию на 1 января на территории республики зарегистрировано 2918 несанкционированных свалок. Общий объем накопленных отходов - более 29 млн кубометров. В среднем ликвидация одного кубометра отходов составляет около 850 рублей. Следовательно, республике необходимо порядка 25 млрд рублей на рекультивацию земель", - добавил Искандаров.

Минэкологии Башкирии рекомендовал муниципалитетам укрупнять существующие свалки, то есть вывозить отходы со свалок площадью менее 1 га на объекты до 3 га. Таким образом, за три квартала этого года ликвидировано 11,55% от общего количества несанкционированных свалок.

Нацпроект "Экология" состоит из нескольких федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в России планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.