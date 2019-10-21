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Голодец заявила, что уровень оснащения безбарьерной средой спортобъектов составляет 60%

Вице-премьер РФ отметила, что в этом вопросе отставания от соответствующей программы нет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уровень оснащения безбарьерной средой спортивных сооружений в России составляет 60%. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма которой была опубликована в понедельник.

"По безбарьерной среде у нас есть программа. Сегодня она движется теми темпами, которые заложены в этой программе. Эта программа была рассчитана на федеральном уровне до 2018 года, сейчас она реализуется на региональном уровне <...> В спорте по этой программе [выполнено] больше 60% и больше, чем во многих остальных отраслях", - сказала Голодец.

По ее словам, по оснащению спортобъектов безбарьерной средой никакого отставания нет. "Коллеги вовремя, в срок оснащают учреждения. Конечно, если будут дополнительные источники, то мы пойдем быстрее. Но все новые учреждения сегодня строятся уже с учетом безбарьерной среды, потому что мы понимаем, как важно сегодня развивать спорт для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнула вице-премьер.

Она также напомнила, что задачей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" является вовлечение 55% населения в занятия спортом. Голодец отметила, что самый большой прирост сейчас виден среди детей и молодежи и людей старшего поколения.

По мнению вице-премьера, здесь дают о себе знать конкретные мероприятия программы национального проекта, которые позволили за один год построить огромное количество объектов инфраструктуры. "Это и бассейны, и манежи, и спортивные залы. Причем строительство идет прежде всего в удаленных районах", - заключила Голодец.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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