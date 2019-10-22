Общественники хотят создать в России лиги подрядчиков для повышения качества ремонта дорог

ПСКОВ, 22 октября. /ТАСС/. Члены межрегионального общественного движения "Убитые дороги" по итогам инспекции, проведенной в 2019 году во всех регионах РФ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предложили создать в стране "лиги подрядчиков", чтобы повысить качество ремонта дорог. Об этом сообщил во вторник ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения Александр Васильев, который также является участником общественно-делового совета по реализации нацпроекта.

По словам Васильева, оценка состояния дорог во всех субъектах РФ проводилась с апреля по октябрь, качество магистралей оценивали активисты "Убитых дорог" совместно с экспертами ведущих автодорожных вузов страны. Они проверили более 1,5 тыс. дорог. Масштабный рейд был проведен в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". В ходе инспекции общественники выявили множество объектов, где подрядчики недобросовестно провели ремонт трасс.

"Мы ведем речь об изменении законодательства, чтобы создать ступенчатую систему, своеобразные лиги в дорожной отрасли по подрядчикам. Если подрядчик только создался, он будет ремонтировать только дворы и проезды и не будет иметь права выйти на миллиардный контракт и потом разбивать его по субподрядным организациям. Набираешь определенный портфель успешно выполненных проектов - переходишь в следующую лигу, на дороги более высокой категории. И так далее, исходя из отзывов и количества претензий по выполненным работам", - рассказал Васильев.

По мнению общественников, подрядчики, которые достигнут высшей лиги, смогут претендовать "на получение контракта на ремонт федеральных трасс с многомиллиардным финансированием". "Это будет мотивировать организации не перерегистрироваться, а сохранять свое честное имя, наращивая материальную базу и персонал. Эта инициатива получила согласование в ФАС и Министерстве транспорта РФ, потому что это важно для отрасли. Это даст возможность развиваться организациям, чтобы они работали и зарабатывали на применении современных технологических решений, когда, например, инновационная техника позволяет до миллиметра вывести толщину асфальта, и как следствие - повышается качество дорожных работ", - сказал Васильев.

Он также добавил, что в ходе масштабной инспекции дорог, общественники выявили города, власти которых не высказывают претензий к подрядчикам и не заставляют их переделывать брак, в результате улицы муниципалитетов покрываются ямами. "Можно по нацпроекту отремонтировать в городе три дороги, все остальные выглядят разбитыми, как после войны, мы видели это в Калуге, Смоленске. Противоположная ситуация в Красноярске и в Казани - когда мы нашли замечания, подрядчики сделали сразу, даже запросов не ждали. Мы приехали, привезли чиновников на улицу, показали на дефекты, на следующий день нам прислали фотографии - все исправили. Есть другие примеры, когда начинают искать крайнего, говорить, что такой фирмы больше нет", - сказал Васильев.

О движении

Число участников межрегионального общественного движения "Убитые дороги" насчитывает порядка 200 тыс. человек из всех регионов России. На данный момент, по подсчетам активистов, в стране насчитывается более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах. По словам Васильева, в России ежегодно происходит порядка 170 тыс. ДТП с пострадавшими. Проводя инспекции дорог, активисты стимулируют власти субъектов РФ принимать меры по сохранению дорог, что является одним из направлений нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".