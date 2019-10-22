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В Минздраве сообщили, что в 2019 году стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

Доля выявленных злокачественных новообразований, по данным Росстата, за шесть месяцев 2019 года составляет 56,7%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Злокачественные новообразования первой и второй стадии стали активнее выявлять в прошедшем полугодии 2019 года. Об этом во вторник сообщила директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина на заседании в Госдуме.

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"Первая, вторая стадия стали более активно выявляться. По сравнению с 2017 (55,6%) и 2018 (56,4%) годом [доля выявленных злокачественных новообразований], по данным Росстата, за шесть месяцев этого года составляет 56,7%. По сравнению с 2018 годом мы с вами видим динамику увеличения", - сказала она.

Каракулина добавила, что целевой показатель федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 2019 год составляет 57,9%. "Есть возможность его достигнуть, особенно сейчас мы стали наращивать этот показатель по выявляемости", - подчеркнула она.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

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