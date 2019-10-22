Ульяновские власти планируют активно развивать сферу интеллектуальной собственности

УЛЬЯНОВСК, 22 октября. /ТАСС/. Ульяновская область планирует повысить качество выполнения задач нацпроектов "Наука" и "Цифровая экономика" и развивать сферу интеллектуальной собственности благодаря сотрудничеству с Ропатентом и Министерством экономического развития РФ. Соответствующее соглашение подписали во вторник на международном форуме "Открытые инновации" губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко.

"Подписанное трехстороннее соглашение позволит системно развивать сферу интеллектуальной собственности в регионе. Сотрудничество позволит повысить конкурентоспособность отдельных компаний и области в целом за счет формирования региональных брендов и учета результатов интеллектуальной деятельности как нематериальных активов. Кроме того, перспективы сотрудничества с Роспатентом и министерством экономического развития РФ позволят поднять на качественно новый уровень исполнение поставленных президентом задач в нацпроектах "Наука" и "Цифровая экономика", - привели слова губернатора в его пресс-службе.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Губернатор уточнил, что создание благоприятных условий для научно-технологического развития в регионе находится в числе приоритетных направлений. "Интеллектуальная собственность - основа научно-технологического развития региона. Ульяновская область стабильно входит в десятку "Рейтинга инновационных регионов России". Вузы области ежегодно занимают лидирующие позиции по количеству патентов, а по доле высокотехнологических и наукоемких отраслей в ВРП (валовом региональном продукте) мы входим в первую тройку лидеров в Приволжского федерального округа и десятку лидеров в Российской Федерации", - цитируют губернатора в пресс-службе.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства РФ - это уникальная дискуссионная и презентационная площадка для инноваций и научных достижений. Цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.