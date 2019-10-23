Кубань направит 4 млрд рублей на ремонт дорог Краснодарской агломерации

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Власти Кубани по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" в период с 2020 по 2021 год направят 4 млрд рублей на ремонт дорог Краснодарской агломерации, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края. На эти средства будут отремонтированы более 150 км дорог.

Ремонт дорог в Краснодаре начался еще в 2017 году в соответствии с соглашением с Минтрансом РФ, с 2019 года он проводится уже по нацпроекту. Перед началом реализации мероприятий лишь одна треть дорог в Краснодаре соответствовали нормам, за три года уже приведены в порядок 162 участка дорог общей протяженностью более 222 км, а к 2024 году власти намерены увеличить долю качественных дорог до 85%. В 2019 году по нацпроекту в городе отремонтировано 49 дорог протяженностью более 65 км.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт дорог в Краснодарской агломерации в период 2020-2021 года будет направлено по 2 млрд рублей ежегодно. Это средства из федерального, регионального и местного бюджетов", - сказали в пресс-службе.

На эти средства планируется отремонтировать более 150 км дорог Краснодара: в 2020 году в краевой столице будет отремонтировано 69 участков протяженность 73,8 км, в 2021 году - 62 участка городских улиц общей протяженностью более 79 км. Уточняется, что всего по нацпроекту в Краснодаре к 2024 году отремонтируют 430 км дорог. По данным пресс-службы администрации Краснодара, сейчас доля соответствующих стандартам качества дорог составляет 61%.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.