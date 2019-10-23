Жители Ленобласти выбрали трассы, которые отремонтируют за 1 млрд рублей по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области в следующем году направят более 1 млрд рублей на ремонт дорог по национальному проекту. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства, трассы, которые войдут в программу ремонта, были выбраны с учетом мнения местных жителей.

"С участием жителей Ленинградской области определены основные дороги для ремонта в 2020 году. Так, ремонтные работы затронут самые загруженные региональные магистрали. Общая стоимость ремонтов превысит 1 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам презентации региональным комитетом дорожного хозяйства программы ремонта на следующий год, которая состоялась в среду.

В программу ремонта дорог на следующий год вошло, в частности, шоссе от Санкт-Петербурга до деревни Морье в Ленинградской области. Сейчас по этой трассе проезжает около 20 тыс. машин в сутки.

Также в программе Токсовское шоссе, по которому за сутки проезжает около 40 тыс. автомобилей, и еще несколько дорог во Всеволожском, Выборгском, Токсовском и Волосовском районах региона.

Все работы будут проводить для реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который действует в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.