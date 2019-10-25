Новые петербургские кварталы будут проектировать с учетом площадок для выгула собак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Площадки для выгула собак будут учитываться при проектировании новых кварталов в Санкт-Петербурге в рамках создания комфортной городской среды. Об этом сообщил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу после совещания по вопросам реализации национальных проектов в Санкт-Петербурге, которое провел вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Нам нужно будет много потрудиться, чтобы привести в порядок существующие и будущие кварталы, чтобы они были комфортными, и чтобы люди имели в своем квартале все необходимое. Это прежде всего зонирование: это детские площадки, спортивные площадки, места для людей серебряного возраста, они совершенно разные, их нужно разделять. Второе - что касается площадок для выгула собак: мы всегда забываем об этом при проектировании, но сегодня мы начали эту программу, потому что в Санкт-Петербурге более одного миллиона домашних животных, которым требуется пространство, и это уже нужно включать в проектирование, потому что никуда от этого не деться", - сказал он на совещании.

Беглов в начале 2019 года поручил создать площадки для собак во всех районах города. Вопрос о необходимости зон для выгула животных обсуждался на Общественном совете при правительстве Петербурга. Отмечалось, что отсутствие таких площадок создает неудобства и для владельцев собак, и для прохожих.

На совещании Беглов рассказал также о благоустройстве города. В этом году, по его словам, приведено в порядок более 140 парков и садов, создано два новых общественных пространства - парк Героев-Пожарных во Фрунзенском районе и Ивановско-Щемиловский сад в Невском районе.

Мутко пообещал Петербургу поддержку в создании комфортной среды в городских кварталах. "Что касается благоустройства, город активно этим занимается, около 6 млрд рублей ежегодно выделяется для создания общественных пространств, благоустройства дворовых территорий. Я думаю, что в этом направлении надо продолжать двигаться, мы готовы поддерживать специальные проекты на федеральном уровне", - сказал он.