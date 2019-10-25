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В Чебоксарах запустили движение по отремонтированному бульвару

В результате ремонта на проезжей части появилось две дополнительных полосы

ЧЕБОКСАРЫ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Чувашии открыли движение по бульвару Электроаппаратчиков в Чебоксарах, который был реконструирован в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги. Об этом в пятницу  сообщает пресс-служба правительства республики.

"Дорога, соединяющая Президентский бульвар и улицу Карла Маркса, была разбита, и это создавало проблему для движения. Рассчитываем, что после ремонта здесь будет намного меньше пробок. Благодарю всех строителей, дорожников за ответственный подход", - цитирует пресс-служба слова главы республики Михаила Игнатьева.

В результате ремонта проезжая часть бульвара протяженностью более 325 метров расширена с двух до четырех полос. Также строители переустроили сети ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, кабельные линии, сети связи, наружного электроосвещения, отремонтировали светофоры.

В 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чувашии работы ведутся на 55 объектах, при этом почти половина - 25 объектов - в Чебоксарах. На сегодняшний день введено в эксплуатацию порядка 70% запланированных объектов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧувашия
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