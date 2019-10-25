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Медведев поручил проработать вопрос по контрактам жизненного цикла на дорожные работы

Ранее в Минтрансе отметили, что для ремонтов дорог контракты жизненного цикла оказались неприменимы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минстрою проработать вопрос о заключении контрактов жизненного цикла только на новые дороги или их реконструкцию. Это следует из перечня поручений председателя правительства по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее Минтранс отмечал, что для ремонтов дорог контракты жизненного цикла оказались неприменимы и проводить эти работы эффективней с установлением гарантийных сроков, которые планируется расширить до 12 лет.

"Минтрансу России, Минэкономразвития России и Минстрою России проработать вопрос о заключении контрактов жизненного цикла только в отношении работ по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства и соответствующие предложения до 2 декабря 2019 года представить в установленном порядке для рассмотрения на проектном комитете по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

На совещании в Екатеринбурге Медведев отмечал, что к концу 2019 года необходимо увеличить долю контрактов на принципах жизненного цикла (на весь период проектирования, строительства, эксплуатации конкретного дорожного объекта) до 10%. При этом он уточнил, что на сегодняшний момент "удалось достичь показателя приблизительно 7%".

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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