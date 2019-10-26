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Федеральный план статистических работ дополнили показателями двух нацпроектов

Речь идет о проектах "Демография" и "Здравоохранение"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Информация о динамике национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" появилась в федеральном плане статистических работ. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"В Федеральный план статистических работ включены 70 показателей, в том числе 27 показателей федеральных проектов, входящих в национальный проект "Демография", и 43 показателя федеральных проектов, входящих в национальный проект "Здравоохранение", - отмечено в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что были установлены сроки предоставления и уровни сбора информации, а также субъекты, которые официально ведут статистический учет, отвечая за расчет показателей.

Сбор официальных статистических данных по этим показателям позволит следить за реализацией федеральных проектов по регионам и по России в целом.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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