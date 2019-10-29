ДВО РАН в 2020 году проведет экспедицию по изучению изменений климата в Восточной Арктике

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) в 2020 году проведет по меньшей мере одну экспедицию в Восточную Арктику, чтобы в динамике проследить за климатом в этом регионе, сообщил ТАСС в кулуарах саммита молодых ученых вице-президент РАН Андрей Адрианов.

Недавно из экспедиции в моря Восточной Арктики вернулось в Архангельск судно "Академик Мстислав Келдыш", экспедиция была организована Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН им. В. И. Ильичева. Исследования экспедиции были направлены на решение ряда задач "Стратегии научно-технологического развития России". Ученые обнаружили неожиданно высокую скорость деградации подводной мерзлоты, а площади зон протаивания подводной мерзлоты, по данным исследователей, увеличились до трех-пяти раз за последние пять-семь лет.

"Я думаю, что работы [по исследованию морей Восточной Арктики - прим. ТАСС] будут продолжены, потому что очень важно понимать динамику. Точно будет по крайней мере одна экспедиция. Целесообразно [начинать ее] во второй половине лета и начале осени", - сообщил собеседник.

Он рассказал, что в Восточной Арктике в ходе климатических изменений происходит выделение на шельфе большого количества парникового газа, прежде всего, метана. Эти процессы могут оказывать влияние на климат, еще больше ускорять те климатические изменения, которые и так происходят за счет того, что концентрация парниковых газов в атмосфере растет. "Поэтому изучение таких процессов очень важно в целом для понимания изменений климата в Арктике, а Арктика по праву считается кухней погоды для значительной части нашей планеты", - пояснил Адрианов.

Кроме того, добавил он, места, где на морском дне выделяется метан, интересны с биологической точки зрения. Там развиваются сообщества микроорганизмов, которые потребляют его, формируются бактериальные сообщества, которые становятся начальными звеньями пищевых цепочек и сосредотачиваются организмы следующих трофических уровней.

Программа исследования мирового океана и рост числа морских экспедиций являются частью национального проекта "Наука". Он предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.