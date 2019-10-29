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В Приамурье на деньги нацпроекта реконструировали аварийный мост

На его восстановление выделили 149,7 млн рублей из областного бюджета

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Строители завершили реконструкцию аварийного моста на автодороге Зея - Тыгда в Амурской области, сообщается во вторник на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Зейском районе восстановлен мост через реку Макча на региональной автодороге Зея - Тыгда. В результате реализации проекта построен мост длиной 72,8 м с асфальтобетонным покрытием на мосту и подходах", - говорится в сообщении.

Мост через реку Макча находится на 12-м км одной из основных территориальных дорог области, проходящей по Зейскому и Магдагачинскому районам. Его реконструкция в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началась в июле 2018 года.

Как уточнили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, на восстановление моста было выделено 149,7 млн рублей из областного бюджета.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 регионах. Благодаря ему к 2024 году в России должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияАмурская область
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