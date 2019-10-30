В Усть-Донецком районе Ростовской области завершили ремонт дороги по нацпроекту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Дорожники завершили ремонт проезжей части на Промышленной улице в поселке Усть-Донецкий Ростовской области. Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В этом году Усть-Донецкий район вошел в Шахтинскую агломерацию, что дало нам возможность привлечь федеральные и региональные средства на реализацию местных инфраструктурных проектов. При этом доля софинансирования муниципалитета всего 1%", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, посетившего открытие трассы.

В рамках ремонта дорожники обновили асфальт, обустроили тротуары, установили современную систему освещения. На ремонт дороги было направлено 37,6 млн рублей, 33,8 млн рублей из которых - средства федерального бюджета.

"За весь период реализации нацпроекта, до 2024 года включительно, район получит более 190 млн рублей, что позволит отремонтировать свыше 20 дорог", - уточнил министр.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

