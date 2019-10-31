ДВФУ открыл первую в ДФО и Сибири программу подготовки управленцев для цифровой экономики

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в четверг приступил к реализации первой на Дальнем Востоке и в Сибири образовательной программы подготовки управленческих кадров для цифровой экономики Master of Public Administration, которым предстоит решать задачу опережающего развития регионов, сообщил ТАСС член Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, преподаватель ДВФУ Михаил Кривопал.

Подготовка кадров для цифровой экономики - одно из шести направлений национального проекта "Цифровая экономика". Также среди них "Цифровые технологии", "Информационная безопасность", "Цифровое государственное управление" и другие. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

"Это программа, которая собрала лучших проактивных молодых и немолодых людей, готовых менять действительность. Это и управленцы, и бизнесмены, и люди, которые уже имеют опыт в определенных сферах, но хотели бы играть большую роль в развитии Дальнего Востока, используя свои актуальные профессиональные и надпрофессиональные компетенции. Первый набор составил 25 человек, конкурс составил примерно пять человек на место со всех регионов Дальнего Востока", - рассказал собеседник.

По его словам, отбор участников был жестким и проходил в три этапа, были собеседования, эссе, анкетирование, заключения из Москвы по мотивационной направленности людей. "Мы надеемся, что через год, а, может, и раньше большинство их них сможет принимать решения, которые смогут изменить окружающую нас действительность", - отметил Кривопал.

Слушателей в течение учебного года ждут образовательные модули от ведущих российских экспертов-практиков в области реализации национальных проектов, использования данных для принятия решений, управления инвестиционным климатом в регионе, эффективного лидерства, кросскультурных коммуникаций с учетом специфики стран Восточной Азии. В частности, во время программы участники узнают, как развить профессиональные компетенции для эффективного управления в государственном секторе, обеспечить развитие регионов Дальнего Востока, научатся управлять бюджетами разных уровней, реализовывать национальные проекты.

Среди экспертов программы ответственный секретарь парламентской Ассамблеи организации договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов, советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов, советник губернатора Тюменской области и генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ольга Езикеева, советский и российский экономист, академик РАН Павел Минакир и другие.