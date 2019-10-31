Камчатка получит 200 млн рублей на оборудование для школ, техникумов и колледжей

ТАСС, 31 октября. Камчатский край победил в конкурсном отборе субъектов страны на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета, в результате чего регион получит 200 млн рублей. Эти средства будут направлены на оснащение современным оборудованием общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщили ТАСС в правительстве края, субсидия будет выделена в рамках национального проекта "Образование". Сумма в 200 млн рублей для региона значительна, учитывая, что в этом году на реализацию всех нацпроектов Камчатке направлено из федерального бюджета чуть более 220 млн рублей.

"В Петропавловске-Камчатском 47 организаций получат оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, в Елизовском районе - 21, в Вилючинске - три, Мильковском районе - семь, в Усть-Большерецком - шесть, в Усть-Камчатском - пять образовательных организаций", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности министра образования Камчатского края Евгении Орешко.

Всего будет оснащено 89 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций шести муниципалитетов края.

Все средства будут направлены на приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, периферийного и презентационного оборудования. По мнению властей региона, новое оборудование позволит автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в учебных учреждениях.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.