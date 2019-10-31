Число медорганизаций с цифровыми инфосистемами выросло в РФ в семь раз с 2014 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число медицинских организаций, использующих цифровые информационные системы и включенных в так называемый цифровой контур, выросло в семь раз с 2014 года. Об этом говорится в докладе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, представленном на заседании президиума Госсовета в четверг.

"Значительный резерв для повышения доступности медицинской помощи и комфортности условий ее получения заключен в развитии цифровых технологий. С 2014 года число медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы, увеличилось в семь раз - до 15,5 тыс.", - говорится в докладе Скворцовой, копия которого имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство России ТАСС.

Министр напомнила, что ответственность по приведению этих систем к единым требованиям лежит на регионах.

"Только в этом случае до 2022 года мы сможем завершить создание единого цифрового контура национальной системы здравоохранения, включающего все необходимые подсистемы: маршрутизации и управления потоками пациентов, диспетчеризации санитарного авто- и авиатранспорта, лекарственного обеспечения, лабораторных и инструментальных исследований и др.", - уточнятся в докладе Скворцовой.

По ее словам, в цифровой контур должны быть включены до 2022 года сельские медицинские подразделения, а также налажена система телемедицинских консультаций, дистанционной диагностики и мониторинга состояния здоровья пациентов из групп риска.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России реализует федеральный проект "Цифровое здравоохранение", основной задачей которого является создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно этому проекту, система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением к концу 2023 года.