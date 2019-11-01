Число "Поездов здоровья" в Нижегородской области увеличат вдвое в 2020 году

ТАСС, 1 ноября. Число "Поездов здоровья" - мобильных лечебно-диагностических лабораторий - увеличится в Нижегородской области с двух до четырех в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы постоянно получаем отклики жителей, а также многочисленные обращения продолжить выезды мобильных бригад. В связи с этим мною было принято решение продлить работу "Поездов здоровья". Они будут работать до конца года и смогут принять еще больше нижегородцев из разных районов области. Кроме того, в будущем году мы планируем увеличить количество "Поездов здоровья" с двух до четырех, и они также будут работать в круглогодичном режиме", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

Два "Поезда здоровья" начали работать в регионе 16 апреля. За полгода они побывали в 129 населенных пунктах региона, 19 тыс. нижегородцев смогли пройти обследования у педиатров, хирургов, онкологов, гинекологов, урологов, кардиологов и других специалистов. На приемах проводятся исследования, в том числе ЭКГ, УЗИ, маммография, можно пройти диспансеризацию. Работа "Поездов здоровья" позволила выявить у жителей региона около 3 тыс. заболеваний, более 1 тыс. пациентов были своевременно госпитализированы.

Как отметили в пресс-службе, работа "Поездов здоровья" помогает в решении задач нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря реализации нацпроекта "Демография" пожилые жители отдаленных населенных пунктов области смогли воспользоваться специальным автотранспортом, чтобы добраться до места проведения обследований.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.