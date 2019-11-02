В Ульяновск поступил аппарат, позволяющий лечить опухоли длиной до 1,35 м

УЛЬЯНОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ульяновский областной онкологический диспансер установил оборудование, которое позволит лечить протяженные опухоли длиной до 1,35 м. Об этом в субботу сообщил журналистам главный врач областного онкологического диспансера Валерий Базюк.

"Оборудование сейчас стоит на своем месте, дальше будут вестись технические работы. Этот аппарат позволяет облучать очень протяженные опухоли, допустим, большую опухоль вдоль позвоночника. Длина опухоли может составлять до 1 м 35 см", - сказал он.

По словам главного врача, аппарат позволяет получить минимум лучевых осложнений. Кроме того, в зону облучения не попадают здоровые ткани.

"Чтобы лечить такую опухоль на обычном линейном ускорителе, приходится накладывать "поля", чтобы не пропустить зоны. При наложении "полей" происходит увеличение доли облучения, возникают дополнительные риски осложнений", - уточнил Базюк.

Еще одна особенность аппарата - совмещение в одной установке линейного ускорителя с компьютерным томографом. Соответственно, лечение и его планирование проводится под контролем компьютерного томографа в режиме онлайн. "Аппарат достаточно уникальный, в мире их около 400, у нас в стране это будет третий аппарат. Один аппарат установлен в Москве в гематологическом федеральном центре имени Дмитрия Рогачева. Второй аппарат установлен в казанском онкологическом диспансере, третий начнет эксплуатироваться у нас", - пояснил главный врач.

Стоимость оборудования 308 млн рублей, средства вложил инвестор в рамках государственно-частного партнерства. Помощь жителям региона будет оказываться бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Первые пациенты смогут ее получить в конце декабря 2019 года - начале января 2020 года. Ежегодно высокотехнологичное лечение смогут получать до 650 человек. По словам главного врача, приблизительно половина из них будут получать лечение в условиях стационара, остальные смогут после лечения уезжать домой, если клинический случай позволяет это сделать.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона журналистам сообщили, что новое оборудование позволит решить задачи, поставленные в проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.