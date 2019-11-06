Счетная палата видит риск недостижения цели по устойчивому росту населения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Счетная палата сомневается в достижении национальной цели, поставленной в майском указе президента, по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - говорится в докладе.

Там уточняется, что численность постоянного населения России по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе - августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек.

Повышение рождаемости является одной из ключевых задач национального проекта "Демография", рассчитанного на 2019-2024 годы. В частности, планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину.