Кружковое движение НТИ и Роскосмос начали обучать опытных инженеров наставничеству

ТАСС, 7 ноября. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустило проект "Наставник+", чтобы привлекать инженерную элиту из высокотехнологичных компаний к подготовке будущих лидеров технологических проектов. Пилотным партнером программы стала госкорпорация "Роскосмос", участники будут проводить уроки на космическую тематику и готовить подопечных к соревнованиям, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Первые сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли возраста 55+ уже прошли обучение и приступили к работе в образовательных учреждениях города Королев Московской области. В обучении приняли участие 60 человек, более половины из которых - инженеры предприятий, входящих в периметр госкорпорации "Роскосмос". Остальные - учителя общеобразовательных школ, преподаватели колледжа и "Кванториума" города Королев", - сообщили в пресс-службе.

Участники проекта будут проводить уроки по космической тематике, готовить учеников к Олимпиаде Кружкового движения НТИ и другим технологическим соревнованиям и конкурсам, станут наставниками молодежных конструкторских бюро, технологических кружков, школьных и студенческих проектов. Проект "Наставник+" также получил поддержку Агентства стратегических инициатив по итогам целевого отбора на тему "Новые технологии в образовании".

"Современной системе подготовки инженерных кадров не хватает носителей практических знаний, опыта и инженерной культуры. Вместе с тем, на производстве есть немало высококлассных специалистов, желающих работать с молодежью. "Наставник+" одновременно решает задачу вовлечения инженерной элиты в работу в технологических кружках НТИ и отвечает на поручение президента по созданию дополнительных возможностей для граждан предпенсионного возраста. Рассчитываем, что опыт госкорпорации "Роскосмос" станет примером и для других высокотехнологичных компаний страны", - процитировали в пресс-службе слова лидера рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрия Земцова.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.