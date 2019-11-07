Минкомсвязи: специфика нацпрограммы "Цифровая экономика" влияет на темпы освоения средств

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Низкое исполнение расходов на реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика" объясняется ее сложной системой управления. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Счетная палата в оперативном докладе по исполнению бюджета за девять месяцев указала, что на сентябрь уровень исполнения расходов на реализацию нацпроекта составил 12,3%, или 13,3 млрд рублей (общий объем финансирования на год - 108 млрд). Это самый низкий показатель среди всех нацпроектов, следует из материалов СП.

"На эту сумму заключены госконтракты и подписаны соглашения на субсидии. Но уже к концу октября кассовое исполнение нацпрограммы выросло до 45,8% (49,5 млрд рублей)", - сказал Новиков.

Он отметил, что такая динамика связана со спецификой нацпроекта, который зачастую требует внесения множества изменений. "Их согласование затягивается из-за сложной системы управления нацпрограммой: ее равноправным участником является бизнес в лице АНО "Цифровая экономика". Зато ни одно решение в этой сфере не принимается без участия бизнеса", - пояснил пресс-секретарь.

По словам Новикова, в Минкомсвязи рассчитывают, что к концу ноября исполнение расходов увеличится до 75 млрд, а к концу декабря - до 103,5 млрд. "Таким образом, кассовое исполнение по итогам года составит 95,7%", - отметил он, подчеркнув, что особенностью программы является ее инновационность.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.