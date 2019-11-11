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"Ъ": россияне отказываются от овощей в пользу круп из-за высоких цен

По данным газеты, с 2014 года средние цены на овощи выросли на 22%

ТАСС, 11 ноября. Средние цены на овощи выросли на 22% с 2014 года, и это вынуждает россиян отказываться от этой продукции, заменяя ее менее дорогими крупами. Об этом сообщает в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

По подсчетам GfK, потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году. В частности, продажи томатов в натуральном выражении сократились на 3,1%, в денежном - на 2,7%. Потребление огурцов снизилось на 1,4% в натуральном и выросло на 0,1% в деньгах.

Продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8%, репчатого лука - на 3,2%, сладкого перца - на 6,9%, капусты - на 12,3% год к году. В денежном выражении потребление картофеля и перца сократилось на 2,8% и 1,6%, продажи лука и капусты росли на 12,5% и 6,3% соответственно.

Тенденцию в GfK связывают с высокими ценами на свежие овощи. Как подсчитали в компании, с 2014 года в среднем они подорожали на 22%. В результате покупатели переключаются на крупы, средняя цена за которые составляют 49 рублей за упаковку (за 1 кг помидоров или огурцов придется отдать более 90 рублей).

По данным компании Nielsen, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 - июле 2019 года росли на 1,3%, в денежном - на 9,1%. При этом на фоне тренда на здоровое питание быстрее всего растут альтернативы классическим для России крупам: продажи булгура в натуральном выражении увеличились на 75,3%, кускуса - на 65,7%, киноа - на 35,3% год к году.

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