Жители Приморья очистили почти 100 км побережья от мусора с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Жители Приморского края с начала года приняли участие более чем в 100 экологических акциях, на которых очистили почти 100 км побережья от мусора. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации края.

"В рамках нацпроекта "Экология" всего с начала года в Приморском крае почти 4 тысячи человек приняли участие в более чем 100 экологических акциях. Очищено почти 100 километров берегов водных объектов", - говорится в сообщении.

Одна из экологических акций прошла на минувших выходных в городе Находке на морском побережье при въезде в микрорайон Врангель. Волонтеры собрали около 3 куб. м мусора - пластиковые бутылки, пакеты, стекло, рыболовные сети, автопокрышки, которые затем вывезли на утилизацию.

"Главная цель подобных акций заключается даже не в том, чтобы убрать мусор, а привить экологическую культуру приморцам, особенно молодежи, сделать так, чтобы загрязнять природу стало дурным тоном", - приводит пресс-служба слова главы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игоря Степаненко.

В пресс-службе администрации региона ТАСС сообщили, что мероприятия по сбору мусора в крае также проходят в рамках региональной программы "Охрана окружающей среды Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).