Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Приморья очистили почти 100 км побережья от мусора с начала года

Всего в регионе в 2019 году участие в экологических акциях приняли почти 4 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Жители Приморского края с начала года приняли участие более чем в 100 экологических акциях, на которых очистили почти 100 км побережья от мусора. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации края.

"В рамках нацпроекта "Экология" всего с начала года в Приморском крае почти 4 тысячи человек приняли участие в более чем 100 экологических акциях. Очищено почти 100 километров берегов водных объектов", - говорится в сообщении.

Одна из экологических акций прошла на минувших выходных в городе Находке на морском побережье при въезде в микрорайон Врангель. Волонтеры собрали около 3 куб. м мусора - пластиковые бутылки, пакеты, стекло, рыболовные сети, автопокрышки, которые затем вывезли на утилизацию.

"Главная цель подобных акций заключается даже не в том, чтобы убрать мусор, а привить экологическую культуру приморцам, особенно молодежи, сделать так, чтобы загрязнять природу стало дурным тоном", - приводит пресс-служба слова главы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игоря Степаненко.

В пресс-службе администрации региона ТАСС сообщили, что мероприятия по сбору мусора в крае также проходят в рамках региональной программы "Охрана окружающей среды Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Минздрав назвал самый пьющий округ России
Как сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай, наибольшее количество алкоголя в стране потребляют жители Дальневосточного федерального округа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС