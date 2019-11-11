Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Ликвидация крупных свалок в Вологде потребует 527 млн рублей

Как сообщил замгубернатора области Антон Стрижов, две крупные свалки будут ликвидированы в 2023 году, третья - в 2024 году

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области и администрация города Вологды планируют ликвидировать три крупные свалки, расположенные на территории муниципалитета, в 2023-2024 годах в рамках нацпроекта "Экология". Затраты оцениваются предварительно в 527 млн рублей, сообщил в понедельник заместитель губернатора области Антон Стрижов.

"При разработке территориальной схемы обращения с отходами было выявлено 186 мест несанкционированных свалок общей площадью 327 гектаров. Три наиболее крупных из них - в городе Вологде, они включены в проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Это свалка на улице Мудрова, ее площадь - 17,7 гектара, накоплено 15 млн тонн отходов. Второй объект - свалка на участке в сторону поселка Лоста, площадь 25 га, 250 тыс. кубометров. И свалка на улице Турундаевской - 10 га, 70 тыс. кубометров отходов", - сообщил Стрижов на заседании областного правительства.

По его данным, две свалки будут ликвидированы в 2023 году, третья - в 2024 году. На 2020-2022 годы запланирована разработка проектно-сметной документации. В областном бюджете на проект по ликвидации свалки и рекультивации земель по улице Мудрова выделено 30 млн рублей или 50% от необходимого. Планируется, что остальные 50% будут выделены из бюджета города Вологды, сообщил Стрижов.

"Планируемые финансы на ликвидацию свалок - 527 млн рублей, федеральное финансирование пока не запланировано. При разработке проектно-сметной документации сумма будет откорректирована", - сказал замгубернатора.

Вице-губернатор, председатель областного правительства Антон Кольцов поручил разработать проекты и максимально привлечь федеральное финансирование.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВологодская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
В Чебоксарах планируют отремонтировать 12 автомобильных дорог по нацпроекту в 2020 году
В 2019 году в рамках нацпроекта в Чебоксарах заменили 20 км асфальта на 19 участках дорог
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС