Ликвидация крупных свалок в Вологде потребует 527 млн рублей

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области и администрация города Вологды планируют ликвидировать три крупные свалки, расположенные на территории муниципалитета, в 2023-2024 годах в рамках нацпроекта "Экология". Затраты оцениваются предварительно в 527 млн рублей, сообщил в понедельник заместитель губернатора области Антон Стрижов.

"При разработке территориальной схемы обращения с отходами было выявлено 186 мест несанкционированных свалок общей площадью 327 гектаров. Три наиболее крупных из них - в городе Вологде, они включены в проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Это свалка на улице Мудрова, ее площадь - 17,7 гектара, накоплено 15 млн тонн отходов. Второй объект - свалка на участке в сторону поселка Лоста, площадь 25 га, 250 тыс. кубометров. И свалка на улице Турундаевской - 10 га, 70 тыс. кубометров отходов", - сообщил Стрижов на заседании областного правительства.

По его данным, две свалки будут ликвидированы в 2023 году, третья - в 2024 году. На 2020-2022 годы запланирована разработка проектно-сметной документации. В областном бюджете на проект по ликвидации свалки и рекультивации земель по улице Мудрова выделено 30 млн рублей или 50% от необходимого. Планируется, что остальные 50% будут выделены из бюджета города Вологды, сообщил Стрижов.

"Планируемые финансы на ликвидацию свалок - 527 млн рублей, федеральное финансирование пока не запланировано. При разработке проектно-сметной документации сумма будет откорректирована", - сказал замгубернатора.

Вице-губернатор, председатель областного правительства Антон Кольцов поручил разработать проекты и максимально привлечь федеральное финансирование.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.