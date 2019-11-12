Новые спецмашины станут доставлять пожилых селян на медобследования в Хабаровском крае

ТАСС, 12 ноября. Хабаровск получил первые шесть автомобилей, которые будут возить на медицинские обследования пожилых жителей сел региона. "Мобильные бригады" куплены в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", еще одна партия спецмашин поступит в декабре, сообщила во вторник пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Шесть автомобилей будут работать в селах Амурского, Хабаровского, Бикинского, Солнечного, Вяземского и Ульчского районов. Вторая поставка запланирована на декабрь. Транспортные средства отправятся в Комсомольский, Советско-Гаванский, Николаевский, Нанайский, Верхнебуреинский, и им. Лазо районы. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 22,8 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Автомобили произведены в России, каждый оснащен подъемником для инвалидов-колясочников. Спецтранспорт будет возить на обследования в медицинские учреждения сельских жителей старше 65 лет. В полной мере услуга заработает с 2020 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.