Минтруд предложил привлекать частные медорганизации для патронажа за людьми старше 65 лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минтруд предложил организовать в 2020 году пилотный проект по привлечению частных медорганизаций для медицинского патронажа за гражданами старше 65 лет. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Пилотный проект включает следующие мероприятия: увеличение охвата медико-социальными услугами лиц в возрасте 65 лет и старше за счет расширения числа медицинских организаций, предоставляющих услуги первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара (далее - медицинский патронаж), лицам в возрасте 65 лет и старше, за счет вовлечения частных медицинских организаций", - говорится в правительственном постановлении.

В документе сказано, что в рамках пилотного проекта частная медицинская организация осуществляет медицинский патронаж, под которым подразумевается посещение таких людей на дому не реже одного раза в месяц. Во время посещения заполняется индивидуальный дневник, форма которого устанавливается Минздравом РФ. Сведения, содержащиеся в индивидуальном дневнике, передаются в медучреждение по месту жительства для диспансерного наблюдения.

Патронаж также подразумевает выполнение на дому назначенных врачом манипуляций, в том числе обработку пролежней, забор анализов для проведения первого этапа диспансеризации. Кроме того, патронажная служба поможет записаться на прием к врачу для проведения диагностических и инструментальных исследований. А при наличии соответствующего направления окажет содействие в организации специализированной и высокотехнологичной медпомощи.

При наличии медицинских показаний она оказывает содействие в получении льготных лекарственных препаратов. Если гражданин нуждается в социальных услугах, медицинский патронаж проинформирует об этом соответствующий региональный орган социального обслуживания.

Необходимость медико-социальной помощи

"По информации Росстата, в Российской Федерации из 146,3 млн. человек каждый четвертый (35,2 млн. человек) находится в возрасте старше трудоспособного, что составляет 24% ко всему населению страны. Потребность в оказании первичной медико-санитарной помощи у граждан старшего поколения объективно выше, чем у лиц трудоспособного возраста", - говорится в пояснительной записке к документу.

Средства на финансирование данных расходов предусмотрены в федеральном бюджете в рамках нацпроекта. В 2020 году на эти цели планируется израсходовать 1,9 млрд рублей, уточняется в пояснительной записке.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Ранее Топилин говорил, что объем софинансирования программы долговременного ухода, реализуемой в России в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", увеличится в 2020 году почти до 2 млрд рублей.