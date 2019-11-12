АНО "Цифровая экономика" будет внедрять в Калужской области лучшие региональные практики

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Лучшие практики российских регионов в области цифровых технологий в течение ближайшего года внедрят в Калужской области. Об этом сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" Евгений Ковнир во вторник в Калуге по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с правительством региона.

Документ подписали руководитель (АНО) "Цифровая экономика" и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе выездного заседания комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Соглашение нацелено на реализацию лучших практик, которые выявлены в нашей стране, на применение их на территории Калужской области. Для этого мы проводим "цифровую прокачку", отберем несколько десятков решений, которые планируется реализовать в ближайший год. Мы проводим "прокачки" в тех регионах, которые показали готовность к цифровой трансформации, это значит, что в них есть команда, которая способная решить эту непростую задачу. Здесь такая команда есть, поэтому, я надеюсь, сегодня мы отберем решения и претворим их в жизнь", - сказал Ковнир.

По мнению губернатора, развитие цифровых технологий будет способствовать повышению качества образования и подготовки специалистов для отраслей региональной экономики. "Мы и дальше намерены все то, что связано с цифровизацией активно продвигать, лучшие практики изучать и тут же применять у себя, в своей области, потому что это не только двигает экономику, и прежде всего улучшает человеческий капитал - повышает качество образования, стимулирует нашу молодежь к повышению высокой квалификации", - отметил Артамонов.

АНО "Цифровая экономика" создана в 2017 году, выступает площадкой для диалога бизнеса и государства. Организация готова предложить субъектам России более 100 эффективных кейсов по цифровой трансформации. Среди них платформы по дистанционному мониторингу состояния здоровья, сервис видеоаналитики парковочного пространства у жилых домов, аппаратный комплекс повышения эффективности системы учета в ЖКХ и многое другое.

Национальная программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года. В нее включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.