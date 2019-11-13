Сахалинская область планирует за три года потратить на нацпроект "Культура" 788 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ближайшие три года направят на реализацию национального проекта "Культура" более 788 млн 133 тыс. рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщила в среду ТАСС представитель министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

"В 2020-2022 годах на реализацию портфеля проектов по направлению "Культура" планируется направить более 788 млн 133 тыс. рублей", - сказала она, уточнив, что речь идет о нацпроекте.

По информации министерства, только более 46 млн 802 тыс. рублей из названной суммы будет выделено из федерального бюджета. Остальные средства - 741 млн 331 тыс. рублей - пойдут из областной казны.

Планируется, что в ближайшие три года будет построен дом культуры в селе Онор на Сахалине. На эти цели будет выделено более 32 млн рублей. Также по нацпроекту "Культура" на острове запланированы выставки музеев материковой части России. До 2024 года - срока окончания реализации нацпроекта - власти намерены провести 74 такие выставки. Кроме того, на выделенные средства будут построены новые культурные объекты и отремонтирован ряд уже имеющихся. В настоящее время в Сахалинской области 342 учреждения сферы культуры.

В министерстве сообщили, что в 2019 году на реализацию нацпроекта "Культура" в Сахалинской области было предусмотрено 589,3 млн рублей. Из них более 33,5 млн были выделены из федерального бюджета, в том числе на капитальный ремонт - 20,8 млн рублей, на оснащение образовательных организаций - 12,7 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели было направлено 555,7 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. По нацпроекту в РФ из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.