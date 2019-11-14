Реализация семи нацпроектов предусмотрена в бюджете Сахалинской области на 2020 год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области заложили в бюджет на 2020 год средства на реализацию семи национальных проектов. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального парламента.

"Из 11 нацпроектов будут реализовываться семь: "Жилье и городская среда", "Экология", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", - сообщил собеседник агентства.

Сколько средств заложено на реализацию нацпроектов, пока не уточняется.

По информации думы, реализация нацпроектов позволит в следующем году ввести новое социальное жилье, предоставить социальные выплаты на обеспечение жильем для 414 семей, провести капитальный ремонт 358 многоквартирных домов. Кроме того, планируется спроектировать 15 объектов по обращению с отходами, увеличить объем инвестиций по региону до 269 млрд рублей, создать дополнительные рабочие места и дополнить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Национальные проекты - это проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина. Их реализация рассчитана до конца 2024 года. Финансирование ведется за счет федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Национальные проекты направлены на улучшение качества жизни граждан, затрагивают практически все сферы деятельности страны.

Бюджет Сахалинской области

На прошлой неделе министр финансов региона Анна Харченко во время публичных слушаний по проекту бюджета Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сообщила, что доходная часть сахалинского бюджета в следующем году запланирована на уровне 162,5 млрд рублей. 106 млрд рублей из общей суммы доходов составят поступления от нефтегазового сектора. Расходы в 2020 году, предварительно, составят 166,2 млрд рублей. По словам Харченко, бюджет будет социально ориентированным. Основными источниками внутреннего финансирования дефицита станут остатки средств на счетах.

Доходная часть бюджета региона в 2019 году составляет 177,2 млрд рублей. В правительстве Сахалинской области уточнили ТАСС, что изначально бюджет региона составлял 171,5 млрд рублей. Затем в казну поступили дополнительные 5,7 млрд рублей за счет дополнительных налогов от нефтегазовых проектов. Предполагается, что в течение 2020 года цифры бюджета также будут меняться в сторону увеличения.

В Сахалинской областной думе ТАСС сообщали, что проект бюджета на трехлетний период уже рассмотрен комитетом по бюджету и налогам и рекомендован для принятия депутатам. Рассмотрение бюджета запланировано на 28 ноября, принятие во втором (окончательном) чтении - на 5 декабря.

Изначально на 2020 год доходная часть бюджета прогнозировалась в объеме 136,5 млрд рублей, на 2021 год - 128,9 млрд рублей. Расходная часть на 2020 год - 142,8 млрд рублей, на 2021 год - 135,2 млрд рублей.