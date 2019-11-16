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Регионы Дальнего Востока планируют создать совместный НОЦ по нацпроекту

В проекте примут участие четыре региона - Якутия, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ

НОРИЛЬСК, 16 ноября. /ТАСС/. Четыре региона Дальнего Востока - Якутия, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ - планируют создать совместный научно-образовательный центр (НОЦ) по нацпроекту "Наука". Об этом сообщил ТАСС в субботу первый замминистра образования и науки Якутии Михаил Присяжный в кулуарах ток-шоу "Как сделать жизнь в зимнем городе более комфортной", приуроченного к рабочей встрече представителей Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM).

"Есть поддержка и согласие руководителей трех других субъектов - это Магаданская область, Чукотка и Камчатский край. Заявку мы хотим подавать на создание НОЦ федерального в рамках национального проекта "Наука" минимум от четырех субъектов, но это не мешает другим присоединиться", - сказал Присяжный.

Он пояснил, что регионы подготовят пакет конкурсной документации к середине декабря. Сроки подачи заявки будут зависеть от того, когда будет объявлен конкурс для регионов по созданию научно-образовательных центров. Планируется, что опорной площадкой НОЦ на Дальнем Востоке может стать Северо-Восточный федеральный университет в Якутии.

В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики).

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Ассоциация мэров зимних городов существует с 1981 года и призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. Участники организации представляют города Японии, Китая, США, Канады, Республики Корея, Финляндии, Эстонии, Монголии. От российской стороны в нее входят Норильск, Магадан и Новосибирск.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКамчатский крайЯкутияМагаданская областьЧукотский автономный округДальний Восток
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