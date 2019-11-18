В Удмуртии по нацпроекту благоустроили 225 дворов и общественных территорий

ИЖЕВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Благоустройство 225 общественных территорий и дворов провели в городах и сельских населенных пунктах Удмуртии в 2019 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил на аппаратном совещании органов госвласти министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.

"Был план 2019 года благоустроить 225 территорий, в том числе 136 дворов и 89 общественных пространств. По состоянию на 18 ноября работы по благоустройству дворовых территорий закончены, <…> завершены работы и по благоустройству 89 общественных территорий", - сказал Сурнин.

По его словам, из федерального бюджета на благоустройство республике было выделено более 565 млн рублей, еще 14,4 млн было направлено из республиканской казны. Министр при этом обратил внимание глав городов и районов на то, чтобы при выборе объектов обращали внимание не только дороги, но и детские и спортивные площадки.

"В основном работы ведутся по дворовым территориям на дорожной сети, но со стороны федерального центра, со стороны общественных организаций, включая ОНФ, постоянно подчеркивается необходимость проведения работ более комплексного включения и дворовых площадок как спортивных, так и детских", - добавил руководитель министерства, уточнив, что в 2017 и 2018 годах на территории региона в рамках программы уже благоустроили почти 450 дворов и 87 общественных пространств.

Одним из ключевых проектов в 2019 году, по словам Сурнина, стал парк имени композитора Петра Чайковского "Времена года" в Воткинске, который располагается в районе Березовского залива, здесь обновили территорию площадью около 6 га.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов, один из них - "Формирование комфортной городской среды", который подразумевает кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. В целом национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.