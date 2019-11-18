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Межвузовский кампус на 6 тыс. студентов в Перми обойдется в 6 млрд рублей

Строительство кампуса планируют завершить к 2022 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Строительство межвузовского кампуса для 6 тыс. иностранных и иногородних студентов, которое планируется завершить к 2022 году в рамках нацпроекта "Образование", обойдется в 6 млрд рублей. Об этом в понедельник заявил старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Ранее ВЭБ.РФ принял участие в совещании по вопросам развития Пермского Научно-образовательного центра (НОЦ) и создания многофункционального студенческого городка. На совещании представили проект создания в Перми современного кампуса для иностранных и иногородних студентов.

"Проект является уникальным для России и предполагает возвратную модель финансирования с участием частного инвестора, ВЭБ.РФ в качестве финансового партнера, при условии софинансирования проекта из федерального бюджета в объеме до 40%. Общая стоимость проекта составляет около 6 млрд рублей, при этом для реализации масштабного проекта потребуется привлечь заемное финансирование в объеме до 3 млрд рублей", - сказал Алашкевич.

Разработав организационно-экономическую и финансовую модель студенческого городка, ВЭБ.РФ совместно с Минобрнауки России предлагает создание университетских кампусов нового типа как ядра развития городской среды, добавил он. "В нашем проекте кампус - это не просто общежитие, это современное пространство со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и, конечно местами для жизни студентов и преподавателей", - подчеркнул Алашкевич.

В пресс-службе ВЭБ.РФ уточнили, что университетский кампус привлечет иностранных студентов, что позволит увеличить экспорт услуг и возвратность вложенных инвестиций.

Губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе рабочей поездки главы Минобрнауки России Михаила Котюкова в понедельник рассказал журналистам, что этот проект очень нужен региону.

"Мы хотим создать такой хороший модельный кампус на экономической базе с определенной бюджетной поддержкой, но тем не менее, чтобы у нас была возможность рвануть вперед. Для нас это приоритет, это цель, поставленная в рамках нацпроекта, это то, что федеральное правительство от нас ждет, и то, что реально нужно краю. Для нас присутствие иностранных студентов - это знак качества нашего образования. Мы им очень рады", - отметил Решетников.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках "Экспорта образования" предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей. Межвузовский кампус для 6 тыс. иностранных студентов планируют построить в Перми к 2022 году.

В новость внесены изменения (19:25 мск) - добавлен комментарий Решетникова.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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