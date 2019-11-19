Одну из самых отдаленных больниц в Забайкалье переоснастили за 5 млн рублей

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Новое оборудование и машину скорой помощи купили в Забайкальском крае для Нерчинско-Заводской центральной районной больницы (ЦРБ) благодаря так называемой дальневосточной субсидии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Село Нерчинский Завод находится примерно в 600 км к юго-востоку от Читы, рядом с российско-китайской границей. Это районный центр, в селе живут 2,5 тыс. человек.

"Для Нерчинско-Заводской ЦРБ приобретено новое медицинское оборудование и автомобиль [скорой помощи] класса А на общую сумму около 5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

И. о. главного врача ЦРБ Марина Романецкая уточнила, что медучреждение, к примеру, получило наркозно-дыхательный аппарат стоимостью 2,5 млн рублей, биохимический и автоматический анализаторы, девять электрокардиографов. Кроме того, в больницу поступил автомобиль скорой помощи стоимостью 1,3 млн рублей. Машина предназначена для транспортировки пациентов, не являющихся экстренными, в сопровождении медицинского персонала. Романецкая отметила, что до конца года ожидается поступление оборудования для стерилизации и обеззараживания медицинских инструментов, принадлежностей и материалов.

Забайкальский край до 2021 года получит 3,6 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Эти средства проекта пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура. Кроме того, за счет дальневосточной субсидии в регионе проведут капитальный ремонт семи медицинских организаций, спроектируют туберкулезную и краевую детскую клиническую больницу в Чите, построят 40 фельдшерско-акушерских пунктов, закупят медицинское оборудование и жилье для врачей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс., ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год.