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На строительство дорог в Калуге в 2019 году потратили почти 3 млрд рублей

Губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что для улучшения межхозяйственных связей в регионе начинают строить рокадные дороги

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 3 млрд рублей направили на строительство автомобильных дорог в Калуге в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. Об этом во вторник сообщил глава региона Анатолий Артамонов на площадке XIII Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве.

"Мы в этом году только в одном городе Калуге построили дорог почти на 3 млрд рублей в рамках нацпроекта. Это коснулось и многих других городов и населенных пунктов нашей области", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что вопрос по строительству и реконструкции дорог в регионе находится на постоянном контроле у областного правительства. Поэтому в ближайшие годы состояние трасс в Калужской области значительно улучшится.

"Сегодня от областного центра можно проехать по хорошей дороге в любой район, это залог их экономического развития. Мы начинаем строить рокадные дороги, чтобы не было лишних переездов, это также существенно улучшит межхозяйственные связи", - уточнил глава региона.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияКалужская область
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