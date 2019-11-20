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На Кубани в 2020 году в полтора раза увеличат финансирование нацпроекта "Здравоохранение"

Сумма составит 7,3 млрд рублей

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году на Кубани будет увеличено в полтора раза и составит 7,3 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На [нацпроект] "Здравоохранение" в будущем году предусмотрено в полтора раза больше чем в 2019-м - 7,3 млрд рублей", - сообщил Кондратьев.

По его словам, деньги направят на оснащение детских поликлиник и отделений, строительство нового корпуса детской краевой больницы, закупку компьютерной техники и серверного оборудования для медучреждений. Также в Краснодарском крае планируется построить 20 фельдшерско-акушерских пунктов и приобрести 21 передвижной медицинский комплекс.

Как сообщил Кондратьев, значительная часть средств будет направлена на программу "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". "Ключевым моментом станет ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта статья расходов возрастет до 6,2 млрд рублей. На выплату краевого материнского капитала семьям с тремя и более детьми мы увеличили финансирование с 434,7 млн рублей до 923,4 млн", - сказал он.

Финансирование нацпроекта "Культура" будет увеличено более чем в два раза с 75 млн до 164 млн рублей. Планируется капитально отремонтировать 11 домов культуры, продолжить модернизировать муниципальные кинозалы и создать первую в регионе модельную библиотеку, использующую новейшие информационные технологии. Около 114 млн рублей будет направлено на закупку инструментов для детских музыкальных школ и колледжей, добавил губернатор.

Как ранее сообщал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, финансирование национальных проектов в Краснодарском крае в 2020 году из бюджетов всех уровней достигнет порядка 32 млрд рублей. По сравнению с показателями 2019 года рост составляет 33%.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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