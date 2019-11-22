{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники нацпроекта по производительности труда смогут экономить на Кубани на налогах

Они, в частности, не будут платить налог на имущество вновь вводимых объектов недвижимости

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Кубанские предприятия, которые принимают участие в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", с 2020 года смогут получать налоговые преференции в виде вычета по налогу на прибыль до 90% и не будут платить налог на имущество вновь вводимых объектов недвижимости. Об этом ТАСС сообщил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Регион одним из первых в стране предоставит налоговые льготы участникам нацпроекта по повышению производительности труда. Планируется, что предприятия смогут получить вычет по налогу на прибыль на инвестиционные цели - приобретение, модернизацию и улучшение основных средств.

"Со следующего года предприятиям-участникам нацпроекта будет предоставлена возможность получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль до 90% суммы расходов. В этих целях разработан проект закона "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций", который получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты края. Проект закона направлен в законодательное собрание Краснодарского края и будет рассмотрен депутатами на ближайшей сессии", - сказал Руппель.

Собеседник ТАСС добавил, что с 2020 года также предполагается установить нулевую налоговую ставку по налогу на имущество организаций в отношении новых объектов недвижимости, льгота будет действовать для предприятий только на время участия в нацпроекте. Налоговые льготы дадут возможность предприятиям направить высвободившиеся средства на модернизацию производства, что в будущем поспособствует увеличению доли налоговых поступлений. Большой доли выпадающих доходов в бюджете региона в этой связи не прогнозируют.

"Экономический эффект от этой льготы очевиден. Предприятия получат возможность направить средства на модернизацию, увеличить объем производства продукции и, соответственно, выручки от продажи товаров. В результате будет увеличено количество рабочих мест, обеспечен рост заработной платы, вырастет среднегодовая стоимость имущества", - резюмировал министр. Он уточнили, что воспользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль смогут почти все предприятия-участники нацпроекта, кроме тех, кто работают в сельскохозяйственной отрасли. Сейчас уже 10 компаний заявили о намерениях воспользоваться налоговым вычетом, четыре из них предоставили финансовые данные о деятельности для проведения оценки эффективности налоговых льгот.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименной приоритетной программы, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Магаданская область готова удовлетворить спрос на жилье по льготной ипотеке
Как сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики региона, на вторичном рынке жилья доступны около 2 тыс. квартир, которые можно взять в ипотеку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС