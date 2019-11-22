Участники нацпроекта по производительности труда смогут экономить на Кубани на налогах

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Кубанские предприятия, которые принимают участие в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", с 2020 года смогут получать налоговые преференции в виде вычета по налогу на прибыль до 90% и не будут платить налог на имущество вновь вводимых объектов недвижимости. Об этом ТАСС сообщил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Регион одним из первых в стране предоставит налоговые льготы участникам нацпроекта по повышению производительности труда. Планируется, что предприятия смогут получить вычет по налогу на прибыль на инвестиционные цели - приобретение, модернизацию и улучшение основных средств.

"Со следующего года предприятиям-участникам нацпроекта будет предоставлена возможность получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль до 90% суммы расходов. В этих целях разработан проект закона "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций", который получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты края. Проект закона направлен в законодательное собрание Краснодарского края и будет рассмотрен депутатами на ближайшей сессии", - сказал Руппель.

Собеседник ТАСС добавил, что с 2020 года также предполагается установить нулевую налоговую ставку по налогу на имущество организаций в отношении новых объектов недвижимости, льгота будет действовать для предприятий только на время участия в нацпроекте. Налоговые льготы дадут возможность предприятиям направить высвободившиеся средства на модернизацию производства, что в будущем поспособствует увеличению доли налоговых поступлений. Большой доли выпадающих доходов в бюджете региона в этой связи не прогнозируют.

"Экономический эффект от этой льготы очевиден. Предприятия получат возможность направить средства на модернизацию, увеличить объем производства продукции и, соответственно, выручки от продажи товаров. В результате будет увеличено количество рабочих мест, обеспечен рост заработной платы, вырастет среднегодовая стоимость имущества", - резюмировал министр. Он уточнили, что воспользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль смогут почти все предприятия-участники нацпроекта, кроме тех, кто работают в сельскохозяйственной отрасли. Сейчас уже 10 компаний заявили о намерениях воспользоваться налоговым вычетом, четыре из них предоставили финансовые данные о деятельности для проведения оценки эффективности налоговых льгот.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименной приоритетной программы, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.