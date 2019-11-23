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Власти Крыма заверили, что угроз с исполнением нацпроекта по дорогам в 2019 году нет

Работы планируется завершить к 1 декабря
Описание
© Сергей Павлив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Угроз с исполнением в Республике Крым национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) по итогам 2019 года нет, все работы ведутся по графику и будут завершены к 1 декабря, сообщил в субботу министр транспорта республики Сергей Карпов.

19 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" потребовал увеличить темпы освоения денег на дорожное строительство, раскритиковав власти Приморья, Чукотки и Крыма за отставание.

"Угроз с реализацией нацпроекта по безопасным и качественным автодорогам в Крыму по итогам 2019 года нет. Все работы ведутся в графике, до 1 декабря работы будут завершены", - сообщил Карпов на совещании о ходе реализации нацпроектов, которое проводит премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

На сегодня, по его словам, в регионе из 63 дорог на 54 дорогах работы завершены, на семи трассах сдается документация для предъявления к оплате, еще на двух работы в состоянии завершения.

В 2019 году региону выделили более 2,3 млрд рублей по дорожному нацпроекту, а общий объем финансирования до 2024 года - свыше 32,8 млрд рублей. В региональный проект БКАД в рамках нацпроекта в этом году включены 63 дороги общей протяженностью более 176 км. Все дорожные контракты по ним на данный момент заключены, уточнили в министерстве.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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