В селах и моногородах Новосибирской области в 2020 году появятся спорткомплексы

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа построят в районах Новосибирской области в 2020 году по нацпроекту "Демография". В них будут беговые дорожки, игровые площадки и тренажеры, сообщил во вторник министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов в пресс-центре ТАСС.

"За счет средств федерального бюджета с нашим софинасированием будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Криводановке, в Чанах и в Маслянино на будущий год", - сказал Ахапов.

По словам Ахапова, в 2020 году построят стадионы в рабочем поселке Сузун, Мошково, моногороде Линево. Начнет работу ледовая арена в поселке городского типа Краснообск, появится физкультурно-оздоровительный комплекс в Колывани, а также крытая спортивная площадка в Карасуке.

Общий объем финансирования регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в нацпроект "Демография", на 2019 год, по данным Сергея Ахапова, составляет 3 млрд 141 млн рублей. Планируемый объем финансирования на 2020 год - 4 млрд 624 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.