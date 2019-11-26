В Вологодской области полностью выполнили запланированный на 2019 год ремонт дорог

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Запланированные на 2019 год дорожные работы полностью завершены в Вологодской области. Об этом сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"Мы выполнили на 100% поручение президента России по капитальному и текущему ремонту дорог, по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы отремонтировали 230 км дорог, в городах Вологда и Череповец - 29,8 км. С учетом дополнительных средств из областного бюджета выполнили беспрецедентный объем - 260 км общей стоимостью 3,896 млрд рублей с учетом всех поправок, таких объемов не было никогда, даже в советские времена. Во исполнение решений градостроительных советов восстановлено 7 км региональных и 254 км гравийных дорог. На эти цели из областного бюджета выделено еще 880 млн рублей", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам губернатора, в муниципальные дорожные фонды было направлено 1,397 млрд рублей, выполнены работы на 168 объектах протяженностью 136 км.

Как дополнил замгубернатора Антон Стрижов, изначально в рамках нацпроекта планировалось отремонтировать 221 км региональных и 29,8 км муниципальных дорог в Вологде и Череповце. Однако дополнительно за счет средств из областного бюджета приведено в порядок 260,4 км или 104% от плана.

К 2024 году на 10% должно быть снижено количество дорог, которые эксплуатируются в режиме перегрузки. В Вологде это удастся достичь за счет запуска обхода города и вывода транзитного транспорта. В Череповце в этом году построили улицу Маяковского, что позволило разгрузить сразу несколько улиц. В регионе нет федеральных и региональных трасс, которые перегружены, сообщил замгубернатора.

Федеральные трассы

В рамках нацпроекта с учетом всех поправок региону было выделено на дороги 3,896 млрд рублей, в том числе 2,255 млрд из федерального бюджета, 1,641 млрд - из областного и муниципальных бюджетов. Сейчас идет оплата контрактов, по итогам года будет полное освоение, сообщил заместитель губернатора.

"По оперативной информации федерального казенного учреждения Управление дорог "Холмогоры", в 2019 году на федеральной сети дорог в границах Вологодской области всего получено более 10 млрд рублей из федерального бюджета. На такие капиталоемкие работы, как строительство обхода города Вологды и реконструкцию участка автодороги А-114 Вологда - Новая Ладога в поселке Шексна, а также на строительство трех площадок для водителей выделено 5,549 млрд рублей", - сообщил Стрижов.

Отмечается, что в 2020 году в рамках нацпроекта предусмотрено заключение 37 контрактов по 47 объектам, по 10 из них контракты заключены уже в этом году. По остальным объекта мэрии Вологды и Череповца совместно с дорожным департаментом приступили к разработке документации, конкурсные процедуры закончат в феврале-марте 2020 года.

"Беспрецедентный объем средств из бюджетов Российской Федерации и Вологодской области позволил нам выполнить все целевые показатели этого года, но до приведения в нормативное состояние 2,5 тыс. км дорог к 2024 году еще далеко. Поэтому наша задача сейчас - входить в цикл ремонтов следующего года уже в этом году с полностью подписанными контрактами, чтобы организации могли закупать материалы и технику", - сказал Кувшинников.