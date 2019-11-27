Силуанов: сокращение чиновников с 2020 года повысит производительность труда в госсекторе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сокращение числа государственных чиновников, которое правительство планирует начать со следующего года, поможет повысить производительность госсектора. Такое мнение выразил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Международного форума производительности.

"Производительность труда в госсекторе: мы пошли по короткому пути - предложили сократить количество чиновников, и это предложение было принято", - сказал Силуанов.

Ранее первый вице-премьер пообещал сокращать количество чиновников, начиная с 2020 года. Он отмечал, что Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих благодаря передаче части задач федеральных органов исполнительной власти на аутсорсинг.

По информации главы Сбербанка Германа Грефа, количество государственных чиновников в РФ с 2002 года практически удвоилось - с 1,156 млн до 2,2 млн человек.

К факторам, способствующим росту производительности труда сотрудников частных и государственных компаний, первый вице-премьер отнес хороший уровень образования, высокую зарплату и качественный отдых. "Люди должны работать, понимая все процессы, они должны быть хорошо обучены, иметь хороший отдых и заработную плату. Это все повышает производительность труда. В этом направлении и будет развиваться наш национальный проект, без которого невозможно выполнить другие задачи - по темпам роста, по вхождению нашей экономики в клуб мировых лидеров", - сказал Силуанов.

О нацпроекте

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Главный целевой показатель нацпроекта - ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году.

Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд рублей - из федерального бюджета, 5,6 млрд рублей - из внебюджетных источников, 800 млн рублей - из бюджетов субъектов РФ.