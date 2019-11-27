Медведев проведет совещание о цифровой платформе госуправления

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг посетит центральный офис Сбербанка, где проведет совещание о цифровой платформе государственного управления, сообщила пресс-служба главы кабинета министров. Нацпроектом "Цифровая экономика" предусмотрено создание различных цифровых платформ среди которых - платформа электронного правительства, "цифрового профиля", платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, цифровая аналитическая платформа для представления статистических данных и другие.

В совещании примут участие вице-премьер Максим Акимов, помощник президента Андрей Белоусов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

В пресс-службе уточнили, что председатель правительства осмотрит выставку инновационных продуктов и Ситуационный центр кибербезопасности Сбербанка.

Президент Владимир Путин и сам премьер-министр многократно подчеркивали, что перевод российской экономики на цифровые рельсы - вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности страны. В начале ноября, выступая на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, Медведев вновь напомнил о том, что "государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то во всяком случае огромное количество возможностей и в принципе - право на будущее в условиях меняющегося мира". "Когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития", - подчеркнул российский премьер, отметив, что этого допустить нельзя.

Нацпроект "Цифровая экономика"

Решением задачи по организации системного развития и внедрения цифровых технологий во всех областях жизни - в экономике, предпринимательстве, социальной деятельности, госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве - правительство занимается не первый год. На это нацелен нацпроект "Цифровая экономика РФ", который включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Тем не менее цифровой нацпроект оказался нацпроектом с самым низким уровнем исполнения расходов. По данным Счетной палаты за 10 месяцев 2019 года, расходы федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Цифровая экономика" исполнены на 16,2%. Это самый низкий показатель среди 12 нацпроектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ. Всего на 2019 год объем бюджета нацпроекта "Цифровая экономика" за счет расходов федерального бюджета установлен на уровне 108 млрд рублей.

При этом граждане все больше привыкают пользоваться госуслугами в электронном виде. Как доложил вице-премьер Максим Акимов на встрече с главой государства, объем предоставления госуслуг в электронном виде за первые 10 месяцев 2019 года вырос в два раза по сравнению с данными за 2018 года. По данным зампреда правительства, сайт госуслуг - один из самых посещаемых. Опережает его только сайт американской налоговой службы в период подачи налоговых деклараций. Но российская система вполне способна прочно занять лидирующие позиции, когда запустит линейку суперсервисов по 25 приоритетным жизненным ситуациям.