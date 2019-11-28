Российские специалисты проходят стажировку в Японии по проекту "Социальная активность"

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Группа российских специалистов в составе руководителей ресурсных центров, некоммерческих организаций, федеральных органов исполнительной власти и министерств, курирующих добровольчество, проходит стажировку в Японии в рамках проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг заместитель руководителя Центра мобильности волонтеров Ирина Филоненко.

"В Японии сейчас на образовательной стажировке в рамках программ мобильности находятся 15 руководителей и лидеров добровольческого движения РФ. Программа мобильности волонтеров реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Оператором программы выступает Ассоциация волонтерских центров", - рассказала она.

По ее словам, в рамках программы стажировки с 23 по 30 ноября запланированы визиты в различные добровольческие объединения, некоммерческие организации, а также организационный комитет Олимпиады в Токио 2020 года, где российские специалисты познакомятся с опытом привлечения и обучения волонтеров при проведении крупных спортивных соревнований. Также они посетят Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пожарный корпус волонтеров в Токио и дом престарелых.

Программа стажировки включает в себя образовательные лекции и обучающие мероприятия в сфере социального, экологического и других видов волонтерства. "Полученный опыт участники стажировки будут применять для развития добровольчества в своих регионах", - отметила Филоненко. Аналогичные стажировки в этом году прошли в Германии и Израиле, а на следующий год запланированы поездки в США и Францию. К 2024 году по мере реализации проекта будет проведено 18 стажировок в иностранных государствах.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

До 2024 года в рамках проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" на решение проблемы мобильности российских волонтеров и на организацию для них межрегиональных и зарубежных стажировок будет выделено порядка 1,2 млрд рублей. В качестве направлений для стажировок были выбраны страны, где реализуются социальные и волонтерские проекты, не имеющие аналогов в мире, а добровольческое движение развито на высоком уровне.