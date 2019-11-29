В Хабаровском крае направят 50 млн рублей на закупку медкомплексов для диспансеризации

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края закупят мобильные медкомплексы, которые можно будет использовать для проведения профосмотров и диспансеризации в отдаленных поселениях. Средства на их закупку выделяются в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила сотрудник Министерства здравоохранения края Альбина Войтович.

"В регионе низкая плотность населения, много населенных пунктов, отдаленных от учреждений, где проводится диспансеризация. Выручают выездные формы работы, в том числе с использованием мобильных комплексов. В 2021 году в край планируется приобрести восемь мобильных комплексов с рентгенологическим оборудованием на базе "КамАЗа". Средства на закупку передвижных мобильных медицинских комплексов составят более 49 млн 330 тыс. рублей по выделенной краю федеральной субсидии в рамках нацпроекта", - сказала Войтович.

Пока в крае работает только один такой комплекс в районе имени Лазо, его приобрели на средства краевого бюджета. Войтович сообщила, что охват населения диспансеризацией с 2016 года увеличился на 7%. К 2024 году этот показатель, включая профосмотры, увеличится до 70%. По словам Войтович, по итогам прошлогодней диспансеризации выявлено 190 тыс. заболеваний, из них каждое двенадцатое - впервые. "Это так называемая группа неинфекционных заболеваний, которые в 75% случаев являются причиной смертности населения", - сказала Войтович.

Нехватка кадров

В 2018 году в Хабаровском крае впервые после пятилетнего перерыва наметилась положительная динамика численности специалистов с высшим медицинским образованием. Эти тенденции сохраняются и в этом году, однако пока кадров не хватает. "Показатели обеспеченности населения края врачами превышают показатели в РФ почти на 7,5%. Вместе с тем в крае имеется дефицит врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, он составляет 385 человек", - сказала Войтович.

Для решения проблемы нехватки специалистов в Дальневосточном государственном медицинском университете увеличивают целевые места, в медицинском колледже - набор студентов. "Акцент сделан на подготовку специалистов для ФАПов, станций и отделений скорой медицинской помощи. И выпуск фельдшеров колледжа в 2020 году обязан закрыть пробелы в комплектовании ФАПов", - подчеркнула Войтович.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.