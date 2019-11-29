Сосудистое отделение создадут в самой удаленной больнице Чукотки в 2020 году

АНАДЫРЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Первичное сосудистое отделение создадут в 2020 году в городе Билибино, который является одним из самых удаленных от столицы Чукотского автономного округа. Об этом ТАСС рассказал в пятницу вице-губернатор округа Евгений Подлесный.

"В следующем году для Билибина будет закуплен томограф, это позволит создать в округе еще одно первичное сосудистое отделение, которое должно полностью прикрыть западную часть Чукотки в части оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. До сих пор у нас единственное такое отделение было только в Анадыре, который находится на очень удаленном расстоянии от Билибина", - сказал Подлесный.

Он уточнил, что до конца текущего года по нацпроекту в Билибинскую районную больницу поступят также маммограф, флюорограф и цифровой рентген, а также УЗИ-аппараты. На базе больницы будет оказываться именно первичная медицинская помощь. Для проведения сложных кардиохирургических вмешательств пациентов будут направлять в крупные сосудистые центры других регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

"Создание крупного сосудистого центра на Чукотке не планируется, мы можем открывать только первичные сосудистые отделения. Создание сосудистого центра предполагает объемы, поток пациентов. Мы это обеспечить не можем, поскольку все население Чукотки - всего 50 тыс. человек", - пояснил вице-губернатор.

Город Билибино располагается в 653 км от Анадыря и является третьим по численности населения на Чукотке. В нем проживает чуть более 5,3 тыс. человек. Добраться от Анадыря до Билибина можно только на самолете. В зимнее время года от Билибина до ближайших населенных пунктов можно добраться по зимникам.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медорганизациях, обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.