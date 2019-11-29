Жители Приморья оставили более 1400 заявок на портале "Сделай Приморье лучше"

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Жители Приморья оставили более 1400 заявок на устранение недочетов на портале "Сделай Приморье лучше" с июля 2019 года, когда он начал работу. Большая часть из них касается состояния дорог, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

Чтобы оставить обращение по вопросам социальной или любой другой сферы, пользователю необходимо пройти регистрацию с указанием своей электронной почты либо войти через личный кабинет портала Госуслуг.

"Опубликовано более 1454 заявлений, что говорит об активной жизненной позиции граждан. С 1 июля больше всего обращений - 609 - касается состояния дорог", - цитирует пресс-служба врио вице-губернатора края Сергея Максимчука.

Он отметил, что главам муниципалитетов края следует просматривать ответы, которые публикуются на портале, так как пользователи могут оценивать по пятибалльной шкале работу органов местного самоуправления, качество предоставления жилищно-коммунальных, государственных и муниципальных услуг.

"Этот портал создан для обратной связи с вашими жителями. Важно использовать этот ресурс, чтобы повышать эффективность управления муниципалитетом", - уточнил Максимчук.

В пресс-службе администрации края отметили, что портал "Сделай Приморье лучше" создан по нацпроекту "Цифровая экономика" и региональной программе "Информационное общество", рассчитанной до 2021 года.