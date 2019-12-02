В Якутске построят более 25 км городских дорог до конца года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска в 2019 году построят 25,8 км дорог. Это в три раза больше обычных показателей. Дороги построят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом сообщила в интервью ТАСС глава города Сардана Авксентьева.

"До конца года на территории городского округа будет построено 25,8 км дорог. Для примера, в последние годы в Якутске строили в среднем по 6-8 км. Асфальтовые работы завершены в начале ноября, проводится приемка выполненных по контрактам работ - это 16 улиц и дорог, три моста", - сказала Авксентьева.

Кроме того, при прокладке новых дорог в городе заменили все газо- и водопроводы, канализацию, другие сети, которые находились под строящимися дорогами.

"Это сделано, чтобы в следующем году местные коммунальщики не начали долбить новый асфальт для замены прогнивших труб", - пояснила мэр.

По ее словам, контроль за дорожными работами в этом году был массовым - со стороны мэрии, общественных организаций, Общероссийского народного фронта, неравнодушных горожан.

"Последние объекты завершали поздней осенью, в небольшой минус, даже при снеге. В этих условиях контроль еще больше ужесточили, последние метры асфальтирования буквально снимали на видео, журналистов приглашали, блогеров, чтобы они сами посмотрели, и ни у кого не возникало вопросов по соблюдению технологии. Отдельные дефекты - да, выявили, в следующем году подрядчик сможет устранить их по гарантии", - добавила она.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках его реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.