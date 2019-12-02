В Приморье в 2019 году высадили более 880 тыс. молодых кедров

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты высадили в Приморье в 2019 году более 880 тыс. молодых кедров в трех муниципалитетах Приморья, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации. Сохранение лесов является одной из основных задач национального проекта "Экология".

В Приморье разработан региональный проект "Сохранение лесов", который соответствует нацпроекту "Экология". Кроме того, эта работа отвечает требованиям краевой программы "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" на 2013-2021 годы.

"В этом году высажено более 880 тысяч молодых деревьев в Тернейском, Спасском районах и Уссурийске. Также проведен уход за лесными культурами на площади 300 гектаров, подготовлена почва под посадки саженцев хвойных пород", - говорится в сообщении. В пресс-службе краевой администрации ТАСС добавили, что этой работой занималась Приморская авиабаза. В прошлом году саженцы трехлетних кедров Приморская авиабаза высаживала в Дальнереченском, Спасском, Тернейском, Чугуевском и Уссурийском лесничествах, количество саженцев было примерно таким же.

До середины декабря планируется сформировать фонд семян лесных растений и провести рубки в Кавалеровском лесничестве, уточняется в сообщении.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).